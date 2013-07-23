中国股市：沪综指早盘收升逾2%，周期股引领反弹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 中国股市沪综指周二早盘收市放量上涨逾2%，分析师指出，在贷款利率市场化心理压力得到舒缓后，金融股及有色煤炭等周期股今早展开反弹，成交量明显放大。
沪综指 早盘收报2,048.194点，涨43.432点，或2.17%。上海A股上午成交额为551亿元人民币，上日全天仅695亿元。蓝筹股标杆指数--沪深300指数 早盘收涨3.16%，报2,271.840点。
“早上大盘主要受周期股拉动，可能是反弹，也可能有资金护盘，但是这种周期股强势的连续性，我是没有特别强预期的。”华泰证券分析师周林指出。
交行金融研究中心下半年宏观经济展望报告指出，预计下半年经济增速仍有下行压力，不排除政府会在三季度出台温和的经济刺激政策的可能。
报告认为，为保证完成全年经济增速目标，下半年政府在稳定投资方面仍有可能有所动作。上半年由于政府换届，发改委审批项目较少，下半年项目审批可能会加快；未来在能源项目、交通基础设施建设（包括铁路、国省公路干线改扩建、民用机场、轨道交通、内河航运等）、棚户区改造、节能环保以及城市基础设施建设等领域将成为投资的重点。
沪深300指数期货主力8月合约 早盘收报2,259.6点，涨4.13%。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。