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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 11:54 BJT

东京汇市：美元在清淡交易中走跌，受美债收益率下滑拖累

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3202     1.3183      +0.14      +0.06     1.3194
 美元/日圆                         99.49      99.64      -0.15     +14.70      86.74
 欧元/日圆                        131.33     131.36      -0.02     +14.74     114.46
 美元/瑞郎                        0.9353     0.9362      -0.10      +2.16     0.9155
 英镑/美元                        1.5374     1.5359      +0.10      -5.40     1.6251
 美元/加元                        1.0320     1.0334      -0.14      +4.02     0.9921
 澳元/美元                        0.9274     0.9249      +0.27     -10.77     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7997     0.7966      +0.39      -3.45     0.8283
 澳元/日圆                        92.290     92.160      +0.14      +2.40     90.130
 新西兰元/日圆                    79.530     79.370      +0.20     -43.52    140.820
 英镑/日圆                        152.94     153.04      -0.07      +8.61     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1593     1.1600      -0.06      -7.55     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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