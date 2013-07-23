苹果开发者网站遭攻击后连续四天关闭

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿7月22日 - 苹果 开发者网站周一仍处于关闭状态，这是遭攻击以来连续第四天关闭。该公司正在对开发者网站进行升级，以防今后再遭入侵。

目前尚不清楚是否有数据被盗以及遭泄露数据的情况。

苹果周日晚些时候发布通知称，该网站的用户名称、邮件地址和邮件可能遭到不明黑客窃取，并补充说，“个人敏感信息”已被加密，未被黑客窃取。

安全专家称，从苹果的简短声明中很难评估该网站遭入侵的严重程度。

一位自称为土耳其安全研究人员的男子在YouTube发布了一段视频，并在Twitter发布消息称为这次攻击事件负责，还声称此举的目的是为将一个安全漏洞公之于众。

苹果拒绝对该男子的说法置评，记者也无法联系到该男子发表评论。该男子的说法尚无法得到独立证实。

苹果在声明中称，正在对该网站的技术进行全面检查，希望该网站能尽快恢复正常。(完)