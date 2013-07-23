苹果开发者网站遭攻击后连续四天关闭

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿7月22日 - 苹果 开发者网站周一仍处于关闭状态，这是遭攻击以来连续第四天关闭。该公司正在对开发者网站进行升级，以防今后再遭入侵。
目前尚不清楚是否有数据被盗以及遭泄露数据的情况。
苹果周日晚些时候发布通知称，该网站的用户名称、邮件地址和邮件可能遭到不明黑客窃取，并补充说，“个人敏感信息”已被加密，未被黑客窃取。
安全专家称，从苹果的简短声明中很难评估该网站遭入侵的严重程度。
一位自称为土耳其安全研究人员的男子在YouTube发布了一段视频，并在Twitter发布消息称为这次攻击事件负责，还声称此举的目的是为将一个安全漏洞公之于众。
苹果拒绝对该男子的说法置评，记者也无法联系到该男子发表评论。该男子的说法尚无法得到独立证实。
苹果在声明中称，正在对该网站的技术进行全面检查，希望该网站能尽快恢复正常。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。