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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 09:45 BJT

中国数据：7月制造业PMI初值续降至47.7，创11个月新低--汇丰

路透北京7月24日 - 汇丰(HSBC)周三公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的7月初值数据续降至47.7，创下11个月来新低。上月该数据终值为48.2。(图表 link.reuters.com/fad89t )

Markit提供的新闻稿并显示，7月就业分项指数初值跌至47.3，为2009年3月以来最低水平，当时为47.1。

是次PMI预览数据样本采集自7月12-22日之间，终值定于8月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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