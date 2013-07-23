新债招标：中国国开行两期Shibor浮息增发债，利率基准理解分歧延误结果

路透上海7月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的两期Shibor基准浮息债，因市场对投标系统里设定的利率基准理解产生分歧，致本应于北京时间11:10分结束的两期债，迟迟未有结果。

国开行此前增发公告中称，上述两期增发债，招标时采用的利率基准为7月22日的三个月SHIBOR五日均值，利率基准保留两位小数，即4.66%，而首次付息的基准利率为5.02%

华南一券商交易员称，根据发行公告，此次增发债的利率基准是4.66%,而从投标系统设定的价格看，或是基准利率搞错了，可能是5.02%。

也有了解消息的人士表示，目前该债并未推迟，该行正在与相关机构进行联系。至北京时间12:12分，上述债券仍无结果。

以4.66%为基准利率，此前市场对上述两期债的利差预测均值分别为16个基点(bp)和21bp。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)