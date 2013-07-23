新债招标：中国国开行两期Shibor浮息增发债，利率基准理解分歧延误结果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的两期Shibor基准浮息债，因市场对投标系统里设定的利率基准理解产生分歧，致本应于北京时间11:10分结束的两期债，迟迟未有结果。
国开行此前增发公告中称，上述两期增发债，招标时采用的利率基准为7月22日的三个月SHIBOR五日均值，利率基准保留两位小数，即4.66%，而首次付息的基准利率为5.02%
华南一券商交易员称，根据发行公告，此次增发债的利率基准是4.66%,而从投标系统设定的价格看，或是基准利率搞错了，可能是5.02%。
也有了解消息的人士表示，目前该债并未推迟，该行正在与相关机构进行联系。至北京时间12:12分，上述债券仍无结果。
以4.66%为基准利率，此前市场对上述两期债的利差预测均值分别为16个基点(bp)和21bp。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。