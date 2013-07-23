中国货币市场：回购利率继续小涨，分红缴税等因素令资金面更趋紧张

路透上海7月23日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 延续上日势头继续小涨，虽然整体升幅有限，但在大行上缴分红以及财税缴款等因素的影响下，资金面更显紧张。

交易员指出，此前隔夜品种还相对容易借到，但从昨日下午开始，隔夜资金的融入难度也明显加大，市场流动性压力进一步加大。

不过市场价格的变化并未同步反映资金的紧张程度，隔夜至21天期回购利率开盘价都与上日均价相近，这或表明央行稳定货币市场利率的意图未变。

“挺紧的，今天一早就感觉紧了，大行基本上出的特别少，”上海一银行交易员称。

他并表示，考虑到大行分红以及缴税，这两个因素对流动性的影响可能有5,000－6,000亿元人民币，不过财税缴款的影响到本周末就将逐步结束，届时资金面的压力或有所减轻。

银行间货币市场昨日最终交易时间被迫延长，以满足部分未轧平头寸机构的交易需求。

北京一银行交易员则谈到，6月外汇占款出现下降，外部流动性的输入可能已出现逆转，这对资金面也形成不小冲击，而央行在公开市场依旧按兵不动，亦反映对这一趋势的警惕。

如市场预期，6月外汇占款并未承担起投放基础货币的作用。路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1688 3.1213 +4.75

七天 3.9827 3.9369 +4.58

14天 4.1222 4.1121 +1.01 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 4.1000 1.8450 +225.50

七天 4.2500 3.8050 +44.50

14天 4.2000 4.0000 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2100 3.1100 +10.00

七天 4.1450 3.9700 +17.50

14天 4.2000 4.1000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 3.1355 3.1035 +3.20

七天 3.9590 3.9250 +3.40