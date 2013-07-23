中国汇市：人民币早盘小幅上扬，交投活跃但市场仍缺乏明确方向

* 人民币即期早盘小幅上扬，中间价小涨

* 交投活跃，供需相对均衡

* 汇改预期虽变强，但目前尚不会转换成交易动力

* 市场仍在寻觅方向指引

路透北京7月23日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跟随中间价小幅上扬。交易员称，整体交投比较活跃，买卖双方都有成交，客盘结购汇比较均衡，但市场仍缺乏明确的方向。

上海一银行交易员指出，尽管上周末的利率市场化举措致汇率改革预期变强，但是在政策出现实质性的改革迹象之前，上述预期并不会转换成市场的波动。

“（汇率市场化）政策不动，感觉还是没有明确的方向，毕竟中间价仍是持稳的，...交易操作难度也比较大。”该交易员指出。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.1393元，上日收报6.1413元。今日人民币兑美元中间价 为6.1702元，上日中间价为6.1721元。

交易员并称，6月净结汇连续下降仍有点出乎意料，毕竟6月的购汇力量仍不是很明显，且从7月的即期交易看，目前没有资本大规模净流出的迹象。

周一公布的中国6月银行代客结售汇数据显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑，表明受出口压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐持续放缓。

有交易员并指出，三、四季度交界的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波动、预期较为平稳、国际资本进出也比较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大，毕竟中间价定价机制还是握在监管层手里的重要工具。

东京汇市美元周二在亚洲时段小跌，因美国公债收益率(殖利率)过去两周下滑削减投资人买进美元的诱因，在此同时葡萄牙公债收益率大降令欧元获得支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2695/41，上日尾盘为6.2690。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1348/67元，上一交易日尾盘报6.1345元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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