更新版 1-台湾金融：央行已核准票券商从事境外外币债自营业务，业者看好RP市场

* 央行同意票券商从事境外外币债自营

* 央行亦同意票券商可向银行借款及拆款

* 票券业者认为点心债RP业务或先起跑 (新增央行说法及细节)

路透台北7月23日 - 台湾央行一名官员周二午间证实，近日已发函票券商公会，表示不会限制票券商从事境外外币债自营业务，票券商可向央行申请开办相关业务。

该名央行官员表示，央行经检视相关法规及内部检讨，认为原有法规并未将票券商从事境外外币债自营、经纪及投资业务排除在外，因此向票券商公会厘清外国发行债券都可纳入业务范围。

稍早两位消息人士向路透表示，台湾央行确认允许票券商从事外币债自营业务，将令台湾票券商新增新种业务及改善获利动能，香港点心债可能成为首波自营业务的青睐标的。而在台湾国际金融业务分行(OBU)发行的宝岛债也可纳入业务范围。

〞对票券业来说，这等于多了一项生财工具。〞其中一名了解情况的消息人士表示。

除境外外币债的自营业务外，台湾央行亦同意票券商可向银行从事外币借款及至外币拆借市场拆款，以应对外币资金来源。此举也让过去只能依靠换汇交易(SWAP)及结汇取得外币资金的票券商，多了一个取得外币资金的管道。

两名票券业交易员则表示，业者当前认为香港点心债的附买回(RP)业务或将是票券业开展境外外币债的初期重点。

〞大家对承作境外外币债的RP/RS很有兴趣，(因应业务开办)现在应该要加人了〞，一名资深交易员表示。

另一大型票券商主管则指出，开放自营业务的好处是不占外币投资额度，票券商可与传统台币客户沟通，未来转为多币别的投资运用，做多币别资产的配置。

台湾目前仅存八家票券金融公司，今年5月底的总资产规模为7,871.88亿台币，过去受限金融业务较少，且自有资金来源受限，使得获利能力亦受到局限。央行核准境外债的自营业务后，将可改善票券商的获利能力，大型票券商之一--国票金控 及兆丰金控 旗下兆丰票券等均将受惠。

过去金管会虽早已开放票券业从事外币债的自营业务，但业者向央行申请时，仅有承作境内国际债券版 的自营业务前例，但台湾国际债券版在今年以人民币计价的宝岛债加入之前，仅仅发行了零星数档以美元及澳币计价的金融债，对票券商的外币债自营业务几乎没有任何帮助。