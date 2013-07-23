香港热股：中海油服早盘收升逾6%，稍早获瑞信调升评级

路透香港7月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周二早盘收升逾6%，稍早获投行瑞信调升评级。

中海油服早盘一度升6.8%，触及17.38港元的近五个半月高位；早市收升6.39%，报17.32港元，并跑赢大市恒生指数 的2.05%升幅。

瑞信发布报告，将中海油服的投资评级由“中性”上调至“优于大市”，目标价亦由14.5港元升至21港元，较现水平约有21%上升空间。

该行分析师Horace Tse在报告中称，预期中海油服第二季度每股盈利按季及按年均上升23%，主要受助于半潜式业务贡献增加以及成本下降，并预计自下半年起中海油服将陆续锁定更多半潜式钻井船的收购，这样可以填补于新船付货前的供应力空隙，并提供增长动力。

“同时预计其主要客户中海油 收购加拿大尼克森之后，将为中海油服带来更多海外发展机会。”他并称，母公司中国海洋石油总公司旗下中联煤层气定下未来三年共90亿元人民币资本开支，也许会为中海油服提供业务增长空间。（完）