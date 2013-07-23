香港热股：中海油服早盘收升逾6%，稍早获瑞信调升评级

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周二早盘收升逾6%，稍早获投行瑞信调升评级。
中海油服早盘一度升6.8%，触及17.38港元的近五个半月高位；早市收升6.39%，报17.32港元，并跑赢大市恒生指数 的2.05%升幅。
瑞信发布报告，将中海油服的投资评级由“中性”上调至“优于大市”，目标价亦由14.5港元升至21港元，较现水平约有21%上升空间。
该行分析师Horace Tse在报告中称，预期中海油服第二季度每股盈利按季及按年均上升23%，主要受助于半潜式业务贡献增加以及成本下降，并预计自下半年起中海油服将陆续锁定更多半潜式钻井船的收购，这样可以填补于新船付货前的供应力空隙，并提供增长动力。
“同时预计其主要客户中海油 收购加拿大尼克森之后，将为中海油服带来更多海外发展机会。”他并称，母公司中国海洋石油总公司旗下中联煤层气定下未来三年共90亿元人民币资本开支，也许会为中海油服提供业务增长空间。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。