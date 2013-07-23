版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 12:33 BJT

中国新债: 中粮集团周三发行50亿元超短期融资券，期限九个月

路透上海7月23日 - 中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业--中粮集团有限公司周二公告称，将于周三簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限九个月。

具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================== 中粮集团 50 50 9 7/24簿记建档 建设银行 AAA 7/25 7/26

招商银行 ==============================================================================================(完) 参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐