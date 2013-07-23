中国期市：豆粕涨逾2%创合约新高，现货及外盘助多头发力

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 50,260 0.16 336,294 黄金(au) 1312 266.20 1.88 143,768 螺纹钢 (rb) 1401 3,688 0.33 1,452,482 橡胶 (ru) 1401 18,380 -1.08 186,140 大商所 豆粕 (m) 1401 3,324 2.21 1,855,276 豆油 (y) 1401 7,314 0.94 639,150 焦炭 (j) 1401 1,486 0.27 259,224 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,883 0.41 538,200 棉花 (cf) 1401 19,905 -0.05 62,718 中金所 沪深300(if) 1308 2,243.0 3.36 58,776 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)