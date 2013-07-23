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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 15:20 BJT

中国期市：豆粕涨逾2%创合约新高，现货及外盘助多头发力

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     50,260      0.16      336,294 
         黄金(au)     1312     266.20      1.88      143,768 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,688      0.33    1,452,482 
         橡胶 (ru)    1401     18,380     -1.08      186,140 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,324      2.21    1,855,276 
         豆油 (y)     1401      7,314      0.94      639,150 
         焦炭 (j)     1401      1,486      0.27      259,224 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,883      0.41      538,200 
         棉花 (cf)    1401     19,905     -0.05       62,718 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,243.0      3.36       58,776 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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