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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 17:24 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月23日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
======================================================================================= 
*中粮集团        50       50       9    7/24簿记建档    建设银行   AAA     7/25    7/26
                                                        招商银行    
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*中国北车       100       20       3   7/24-25簿记建档  工商银行   AAA     7/26    7/29
                                             招商银行
======================================================================================= 
*中国五矿股份   400       20       8    7/24簿记建档    工商银行   AAA     7/25    7/26
======================================================================================= 
   
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*江苏阳光集团   30      10      12 7/30-31簿记建档 北京银行    AA       8/1      8/2
                                                   中信证券
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江苏建工集团   4.7     2.5      12  7/24簿记建档   交通银行    AA-      7/25     7/26
======================================================================================== 
东莞市公路      16       6      12  7/24簿记建档   工商银行    AA       7/25     7/26
桥梁开发建设                                       中国银行
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红豆集团        15       8      12  7/24簿记建档   农业银行    AA       7/25     7/26
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湘电集团        19      10      12  7/24簿记建档   浦发银行    AA       7/26     7/29
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中信证券       200      50       3    7/24招标     工商银行    AAA      7/25     7/26
                                农业银行等
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广汇汽车服务    13       5      12 7/26-7/29簿记建档 工商银行  AA       7/30     7/31
                             招商银行
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中信建投证券    49      16       3     7/25招标    北京银行    AAA      7/26     7/29
            (最高发行余额)                         建设银行
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招商证券        93      33       3     7/25招标    农行/建行等 AAA      7/26     7/29
 (最高发行余额)
======================================================================================== 
锦江国际(集团)  35      30      12     7/25簿记建档 工商银行   AAA      7/26     7/29
                                                    浦发银行
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天津建工集团     6       3      12     7/25簿记建档 兴业银行   AA-      7/26     7/29
======================================================================================== 
浙江恒逸集团     9       9      12     7/25簿记建档 中国银行   AA       7/29     7/30
                                                    进出口行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行       AAA        --       --
投资集团                                           民生银行
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东南网架        6        3      12     推迟发行    中信银行     AA         --       --
 
========================================================================================
万达集团       18.5      9      12     推迟发行    建设银行     AA-        --       --
========================================================================================
南通自来水公司  2.8      1.4    12     推迟发行    浙商银行     AA-        --       --
========================================================================================
南京港集团     13        3      12     推迟发行    交通银行     AA         --       --
                                                  南京银行
========================================================================================
云内动力       10        6      12     推迟发行    交通银行     AA         --       --
                                       光大银行
========================================================================================
龙力生物        6.5      3      12     推迟发行    华夏银行     AA-        --       --
 
========================================================================================
广西交通       30       15      12     推迟发行    国开行       AA+        --       --
投资集团                                          浦发银行
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章源钨业       4         2      12     推迟发行    农业银行     AA-       --        --
   
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天津中环电子  18         2      12     推迟发行    渤海银行     AA        --        --
信息集团                                           建设银行
========================================================================================
深圳广前电力   4         2      12     推迟发行    农业银行     AA        --        --
========================================================================================
    
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)                
========================================================================================  
*中百集团      6       3       3   7/26簿记建档    招商银行    AA       7/30      7/31
                                        工商银行
======================================================================================== 
广东温氏       24       5       3   7/25簿记建档   农业银行     AA      7/26      7/29
食品集团
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辽宁成大       23       3       3   7/26簿记建档   招商银行     AA      7/29      7/30
                                        中国银行                    
========================================================================================   
成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+     --        --
集团                                               民生银行
========================================================================================
营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+     --        --
========================================================================================
穗恒运A         8.8     4.8    5     推迟发行      华夏银行     AA      --        --
 
========================================================================================
新华都实业     25      10      5     推迟发行      兴业银行     AA      --        --
集团股份公司                                         
========================================================================================
四川龙蟒集团   18      10      5     推迟发行      农业银行     AA      --        --
========================================================================================
嘉兴市实业     14       5       5    推迟发行      中信银行     AA      --        --  
资产投资
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三花控股集团   10       5       3    推迟发行      招商银行     AA      --        -- 
                                                   交通银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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