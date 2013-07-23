中国债市动态：现券收益率涨幅趋缓，流动性仍偏紧市场显谨慎

路透上海7月23日 - 中国银行间债市现券周二早盘收益率仍上行，但涨势趋缓。交易员称，在大行出资意愿有所减弱的影响下，流动性仍偏紧，再加上国开行今日浮息债招标则现意外，短期市场悲观情绪难改，机构整体买盘趋弱。

他们并指出，目前现券场内机构交投仍较为谨慎，且月末临近再加上本周公开市场并无到期资金，市场对流动性预期亦不乐观，再加上对宏观经济基本面暂时也无更多期待。

“(收益率)还是往上，短端上的多些，但跟昨天比好很多了，”上海一银行交易员称，国开新债暂时看不出什么影响，只是资金面没有像昨天收盘时因大行缺钱，前台系统还延时那么恐慌，但今天流动性总的来说还是不宽松的。

业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的两期Shibor基准浮息债，因市场对投标系统里设定的利率基准理解产生分歧，致本应于北京时间11:10分结束的两期债，迟迟未有结果。

而稍早国开行 招标增发的一年期和三年期固息债中标收益率均低于市场预期。

至于IRS走势，上述银行交易员表示，IRS早盘冲高后又有所回落，差不多回到昨天收盘水平了，整体变化并不明显。

虽然银行间资金紧张，但中国央行并不为之动容，周二公开市场操作方面仍悄无声息，继续此前连四周空窗操作状态。交易员认为，央行的冷眼旁观是延续了此前不愿轻易放松流动性的导向。