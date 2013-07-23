中国债市动态：现券收益率涨幅趋缓，流动性仍偏紧市场显谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 中国银行间债市现券周二早盘收益率仍上行，但涨势趋缓。交易员称，在大行出资意愿有所减弱的影响下，流动性仍偏紧，再加上国开行今日浮息债招标则现意外，短期市场悲观情绪难改，机构整体买盘趋弱。
他们并指出，目前现券场内机构交投仍较为谨慎，且月末临近再加上本周公开市场并无到期资金，市场对流动性预期亦不乐观，再加上对宏观经济基本面暂时也无更多期待。
“(收益率)还是往上，短端上的多些，但跟昨天比好很多了，”上海一银行交易员称，国开新债暂时看不出什么影响，只是资金面没有像昨天收盘时因大行缺钱，前台系统还延时那么恐慌，但今天流动性总的来说还是不宽松的。
业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的两期Shibor基准浮息债，因市场对投标系统里设定的利率基准理解产生分歧，致本应于北京时间11:10分结束的两期债，迟迟未有结果。
而稍早国开行 招标增发的一年期和三年期固息债中标收益率均低于市场预期。
至于IRS走势，上述银行交易员表示，IRS早盘冲高后又有所回落，差不多回到昨天收盘水平了，整体变化并不明显。
虽然银行间资金紧张，但中国央行并不为之动容，周二公开市场操作方面仍悄无声息，继续此前连四周空窗操作状态。交易员认为，央行的冷眼旁观是延续了此前不愿轻易放松流动性的导向。
剩余期限约2.53年的附息国债130004券最新收益率 在3.5500%，上日收报3.4900%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。