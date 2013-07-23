台湾财政：长期公债二度不足额发行，财政部将以借款方式融资

路透台北7月23日 - 继5月中的30年增额券后，台湾周二标售的20年公债102/8再度不足额发行。台湾财政部表示，发行额度不足的部分，将以借款等方式进行融资。今年公债发行计画仍照公告明细进行，不会改变。

财政部国库署副署长陈雪香对路透表示，这次截标，是因为买盘的下标利率，与财政部利率小组提供的参考利率，以及发行前交易的利率区间等参考资料出现落差，所以才会不足额发行。

〞原本希望募到300亿资金，不够只能用其他方式，应该会用借款。〞她说。

陈雪香并强调，今年公债标售仍会照先前发布的公告明细进行，且第四季要标售的券种也已经公告，相关规画不会改变。

不过她也表示，接下来的标售，仍会参考市场利率走势与财政部的资金需求，规划适当的发行量与标售日期。

台湾央行今日中午标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。