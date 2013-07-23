台湾财政：长期公债二度不足额发行，财政部将以借款方式融资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 继5月中的30年增额券后，台湾周二标售的20年公债102/8再度不足额发行。台湾财政部表示，发行额度不足的部分，将以借款等方式进行融资。今年公债发行计画仍照公告明细进行，不会改变。
财政部国库署副署长陈雪香对路透表示，这次截标，是因为买盘的下标利率，与财政部利率小组提供的参考利率，以及发行前交易的利率区间等参考资料出现落差，所以才会不足额发行。
〞原本希望募到300亿资金，不够只能用其他方式，应该会用借款。〞她说。
陈雪香并强调，今年公债标售仍会照先前发布的公告明细进行，且第四季要标售的券种也已经公告，相关规画不会改变。
不过她也表示，接下来的标售，仍会参考市场利率走势与财政部的资金需求，规划适当的发行量与标售日期。
台湾央行今日中午标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。
央行前次在5月中标售30年期公债102/5R ，实际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的发行目标。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。