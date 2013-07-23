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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 13:10 BJT

新加坡数据：6月CPI较上年同期上升1.8%，符合预期

路透新加坡7月23日 -

* 新加坡6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.8%，路透调查为上涨1.8%

* 新加坡6月核心通胀较上年同期上涨1.7%，路透调查为上涨1.75%。(完)
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