路透基点：台湾中嘉网络计划为新加坡信托IPO案筹办400亿台币贷款

路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾有线电视系统商中嘉网络(CNS)计划贷款筹资约400亿台币(13.4亿美元)，此案涉及公司计划在新加坡进行商业信托(business trust)IPO(首次公开发行)，以及为一笔2012年完成的类似规模借款进行再融资。
一名消息人士指出，花旗集团已经全额包销此案，正在为这项融资筹组银团。星展银行及渣打银行已提出分销承诺加入银团，另外还有几家银行已获得接触。
消息人士称，这项贷款可能为五至七年期。
另一名消息人士表示，贷款价码可能高于2012年9月完成的402亿台币七年期贷款，也就是这笔新贷款欲进行再融资的对象。
2012年的贷款包含三部分，A部分为251.97亿台币定期贷款，B部分为120亿台币定期贷款，用于向私募股权公司安博凯发放股利，C部分为30亿台币循环信用贷款，用于营运资本。A及B部分平均贷款年限为4.99年。
这笔旧贷款可选择延长一年，贷款利率为较次级市场商业本票利率加码，加码幅度视借款人整体债务与年率化未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定。根据起始杠杆比例5.6-7倍，起始加码幅度为250个基点。
第二位消息人士指出，最新的贷款预计杠杆比例为4-5倍。
2012年9月贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)有台湾银行、国泰世华银行、京城银行、东方汇理银行、星展银行及花旗集团。台湾银行担任额度代理行，国泰世华银行为文件代理行，花旗为担保品控管行。
承贷30亿台币或以上的牵头行(MLA)在A及B部分贷款获得最高综合收益264个基点，C部分获得260个基点综合收益。
第二位消息人士指出，新贷款案最快下周展开筹组。
IFR上周报导，中嘉网络也在计划于新加坡进行商业信托IPO，规模约10亿美元。这项IPO可能在年底前进行。
观察人士指出，商业信托IPO是安博凯将中嘉持股化为实际获利的最佳途径。安博凯曾企图出售中嘉，并举行一次竞价程序，中国旺旺控股在2010年10月以超过762亿台币的价格脱颖而出。
但出售案因为反垄断问题遭遇监管阻力。用于支持旺旺并购中嘉的一笔475.8亿台币贷款，获得21家银行承贷。但由于监管当局对并购案的态度不明，安博凯在2012年9月另外完成一笔402亿台币再融资。
中嘉的商业信托IPO将跟进台湾另一家有线电视系统商台湾宽频通讯的脚步，台湾宽频通讯今年5月在新加坡进行商业信托IPO，集资14亿坡元(11亿美元)。台湾宽频通讯是以旗下投资工具--亚洲付费电视信托(APTT)，前往新加坡上市。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)