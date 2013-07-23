国际油市：布兰特原油徘徊于108美元上方，受美元疲弱和供应风险支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国原油期货价格上涨0.15美元至107.09美元，周一时自上周的16个月高位大幅回落，因交易商获利了结。
“今早油市变化不大，保持坚稳。一方面是因为美元下跌，以及市场等候更多的讯息，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
美元指数 在周一下跌0.5%后，守在约一个月低位附近。美元走软使得美元计价的油价对其他货币持有者来说变得更加便宜。
“美国生产和库存数据本周备受关注，市场想要知道汽油炼厂加工量是否持续改善，以及原油库存是否减少，”Spooner表示。
周一公布的路透调查显示，美国商业原油库存量可能连续第四周下滑。
调查预估截至7月19日止当周的原油库存平均减少240万桶。
欧洲的指标布兰特原油期货价格仍高于美国原油期货，9月合约CL-LCO1=R较美国原油期货高出约1.20美元。
但美国房价飙升至五年高位，暗示房市仍在复苏当中，这对美国原油期货价格带来拉抬作用。
“昨天美国原油期货价格高于布兰特原油，市场认为这是获利了结的线索。隔夜两种原油的价格走势看来像是轧平美国原油多仓/布兰特原油空仓的交易，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周二在研究报告中表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。