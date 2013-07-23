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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 16:09 BJT

台湾数据：6月工业生产指数年减0.43%，连续第五个月衰退

路透台北7月23日 - 台湾经济部周二公布，6月工业生产较上年同期减0.43%，连续第五个月衰退。上月修正为年衰退0.27%。

经济部在新闻稿中指出，6月份制造业生产指数99.43，较上年同月减少0.55%，表现不如预期，主因通讯产品、机械及汽车等减幅扩大，加上大尺寸面板及模组制程产量明显降温，以及IC制造与印刷电路板产出走低所致。

经济部调查，制造业者认为7月生产量将较6月增加的厂商家数占13.0%，持平者占69.5%，减少者占17.6%，以家数计算的制造业生产量动向指数为47.7，按产值计算之动向指数则为53.7，显示7月生产指数将较6月成长。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(www.moea.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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