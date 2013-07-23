台湾数据：6月工业生产指数年减0.43%，连续第五个月衰退

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台湾经济部周二公布，6月工业生产较上年同期减0.43%，连续第五个月衰退。上月修正为年衰退0.27%。
经济部在新闻稿中指出，6月份制造业生产指数99.43，较上年同月减少0.55%，表现不如预期，主因通讯产品、机械及汽车等减幅扩大，加上大尺寸面板及模组制程产量明显降温，以及IC制造与印刷电路板产出走低所致。
经济部调查，制造业者认为7月生产量将较6月增加的厂商家数占13.0%，持平者占69.5%，减少者占17.6%，以家数计算的制造业生产量动向指数为47.7，按产值计算之动向指数则为53.7，显示7月生产指数将较6月成长。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(www.moea.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。