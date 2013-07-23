香港热股：信义玻璃中期净利翻倍兼增派息，午盘股价涨逾5%创两年新高

路透香港7月23日 - 受惠中国浮法玻璃市场价量复苏以及环保节能产品需求增加，信义玻璃控股有限公司 周二公布的上半年净利按年大升1.1倍，毛利率改善并增加派息，刺激该股午盘股价升幅扩大，最多升5%创两年以来新高。

截至6月底止半年，信义玻璃的净利为10.04亿港元，按年增长110.5%；期内毛利率由去年同期的23.8%改善至31.2%，主要受惠材料成本下降及能源成本维持稳定。

董事会建议派中期息每股0.13港元，去年同期为0.06港元。

该股早盘收高1.06%，公布业绩后午盘股价升幅扩大，最多涨5.3%至6.93港元的两年以来高位。

公司于业绩声明中称，上半年的收益增加主要因中国浮法玻璃市场的销量和售价俱强劲复苏。此外，政府鼓励环保及节能房屋政策，刺激节能低辐射玻璃的强劲需求；同时，公司的太阳能玻璃销量亦录得大幅增长。

信义玻璃表示，公司的新产品超薄电子玻璃计划于今年第三季投产，预期将成为未来的另一新增长点。

公司表示，对中国今年的玻璃市场前景感到乐观，计划今年将汽车玻璃产能从1,260万片增加14.3%至1,440万片；而建筑玻璃年产量则加8.1%至2,000万平方米。

此外，信义玻璃称积极研究发展太阳能相关下游市场，如于中国内的太阳能发电站等。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)