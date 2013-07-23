台湾汇市：台币兑美元连续三日收升，供需均衡市场方向暂不明显

* 区间游走基调不变 * 股利汇出及外资汇入力道平均 * 明日区间料落在29.850-29.930 路透台北7月23日 - 台币兑美元 周二微幅收升1.5分，为连续第三天收高。区 域亚币暂无明显方向，台币亦缺乏消息面指引交投方向，加上现金股利汇出及外资汇入力道 均衡，令台币不脱上日区间。明日料仍在29.850-29.930间游走。 汇银人士指出，今日盘中见外资保管行买入美元，疑为企业发放现金股利的买需，不过 美元买入力道分散，相关量能不大，加上台股上涨吸引外资汇入，令台币价格波动度不高。 此外，时序渐入月底，进出口商有买/卖汇需求，但也未特别积极，在29.900以上见出 口商进场，29.850附近则吸引进口商买汇，均让台币在窄幅区间内来回。 “现在股利汇出就是每天买一点点(美元)，不太会集中，买卖盘都很稳定，台币就不太 会动。”一位本地银行交易员称。 参看2013年上市柜公司现金股利发放日程表，请点选 。 汇银人士表示，不仅台币，日圆 、韩元 等主要亚币近来也都稳于区间 内，近期美国又无重要数据发布，月底前台币走势都不易明朗，或需等待下个月美国非农数 据公布后，市场才有较明确的交投方向。 台北外汇中心的台币兑美元终场收升1.5分报29.920。若不计央行开盘及尾盘作价，台 币今日实质成交区间在29.860-29.910，上日则在29.875-29.920。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超扩大至106.67亿台币，连续两天 买超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价续僵持于 平盘附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.895/29.915，上日则收在2 9.860。 新兴亚币周二大多上涨，因美国楼市数据疲软，引发投资人削弱对于美联储(FED)会很 快缩减刺激计划的预期。但印尼卢比触及四年新低。 本周全球重要的经济事件有：周三汇丰中国制造业PMI初值；周四纽西兰(新西兰)央行 宣布利率决议；周五路透/密西根大学消费者信心指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公司 29.920 29.935 29.859-29.935 29.935 6.25 4.82 元太外汇经纪公司 29.920 29.928 29.859-29.928 29.928 2.73 2.94 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.110/-0.080 -0.095/-0.075 (完)