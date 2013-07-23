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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 13:59 BJT

欧洲央行：执委普雷特称，可能进一步降息--报导

路透米兰7月23日 - 欧洲央行执委普雷特在接受一意大利报纸访问时表示，可能进一步调降利率；访问内容于周二出刊。

普雷特向报纸Corriere della Sera表示，“我们的基准利率可能进一步调降，我们已在前瞻性指导中厘清这点。”

欧洲央行指标再融资利率处于0.5%的历史低点，银行存放在欧洲央行的存款则是零利率。(完)
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