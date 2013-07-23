更新版-日本财政：财务大臣称日本需要明年调高消费税

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**待GDP数据**
执政联盟周日赢得参议院选举后，安倍晋三已誓言将推进严酷的改革，但那或将遭遇其党派部分人士的抗拒。
部分幕僚和议员担心，在日本似正要摆脱15年之久的通缩局面之际，增税之举恐将削弱经济。第一季经济数据显示日本的经济增速在全球主要经济体中居前。
安倍晋三曾指出，他将在秋季决定是否上调消费税。麻生太郎称，最终的决定应根据9月发布的4-6月国内生产总值(GDP)修正数据，而非8月12日公布的数据初值。
日本政府的长期财政展望报告称，改革是维持市场信心及确保持续复苏的不可或缺要素。报告并指出，欧洲调高消费税显示未必会损及增长。
日本政府在7月经济月报中上调对资本支出、工业生产和企业信心等指标的评估，并称有迹象显示出口和消费者支出的力道。
“经济在稳步提速，显示出一些可能自行持续复苏的动向，”内阁府在周二公布的经济月报中称。“近来的物价走势表明，通缩正在缓解。” (完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 王洋/李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。