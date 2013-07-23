更新版-日本财政：财务大臣称日本需要明年调高消费税

**待GDP数据**

执政联盟周日赢得参议院选举后，安倍晋三已誓言将推进严酷的改革，但那或将遭遇其党派部分人士的抗拒。

部分幕僚和议员担心，在日本似正要摆脱15年之久的通缩局面之际，增税之举恐将削弱经济。第一季经济数据显示日本的经济增速在全球主要经济体中居前。

安倍晋三曾指出，他将在秋季决定是否上调消费税。麻生太郎称，最终的决定应根据9月发布的4-6月国内生产总值(GDP)修正数据，而非8月12日公布的数据初值。

日本政府的长期财政展望报告称，改革是维持市场信心及确保持续复苏的不可或缺要素。报告并指出，欧洲调高消费税显示未必会损及增长。

日本政府在7月经济月报中上调对资本支出、工业生产和企业信心等指标的评估，并称有迹象显示出口和消费者支出的力道。