东南亚股市：全面上涨，泰国和菲律宾表现居前

尽管泰国央行周五将2013年经济成长率预估从5.1%调降至4.2%，并称下半年经济成长存有疑虑，不过泰国股市仍走高。

True Corp 股价跳涨超过4.5%，此前这家泰国电信集团称，将会成立一个总值至少700亿泰铢(22.5亿美元)的基础建设基金，以强化其财务地位。

凯基证券在一份报告中指出，对于True这类基金的预期心理将引发对该股的高度投机；该基金应该会在2013年第三季设立完成，并将改变True的财务结构。

菲律宾股市 上涨1.4%至6月10日以来最高，印尼股市 则是上涨1.3%至三周高点。

新加坡海峡时报指数 上涨0.3%至一周高点，银行股领涨。

不过新加坡航空 旗下子公司SIA Engineering Co. Ltd 重挫多达4.3%至一个月来最低点，此前该公司公布第一季度营业利润锐减19.5%，令人担心其获利将向下修正。