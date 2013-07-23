东南亚股市：全面上涨，泰国和菲律宾表现居前

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
尽管泰国央行周五将2013年经济成长率预估从5.1%调降至4.2%，并称下半年经济成长存有疑虑，不过泰国股市仍走高。
True Corp 股价跳涨超过4.5%，此前这家泰国电信集团称，将会成立一个总值至少700亿泰铢(22.5亿美元)的基础建设基金，以强化其财务地位。
凯基证券在一份报告中指出，对于True这类基金的预期心理将引发对该股的高度投机；该基金应该会在2013年第三季设立完成，并将改变True的财务结构。
菲律宾股市 上涨1.4%至6月10日以来最高，印尼股市 则是上涨1.3%至三周高点。
新加坡海峡时报指数 上涨0.3%至一周高点，银行股领涨。
不过新加坡航空 旗下子公司SIA Engineering Co. Ltd 重挫多达4.3%至一个月来最低点，此前该公司公布第一季度营业利润锐减19.5%，令人担心其获利将向下修正。
马来西亚股市 盘初上涨0.3%至11周高点，越南股市 亦上涨0.3%来到五周高点。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。