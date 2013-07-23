CNH市场动态：离岸即期汇价变动不大，监管层维稳预期令市场淡静

路透香港7月22日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二微幅贬值。市场人士指出，中国政府表达守稳经济增长底线，令市场揣测人民币可能会偏向贬值以扶助出口。但目前尚无明确看贬讯号，盘中交投十分淡静，区间也很狭窄。

银行人士指出，虽然基本面支持人民币偏疲，但在国际化推进之际，市场也不预期汇价会剧烈波动。在缺乏进一步交投诱因的此时，不少交易员选择退场观望。预料汇价将持续在6.1250-6.1500间波动。

“从基本面因素来看，人民币是要贬值的，但如果你问我是不是现在要作空人民币，我会认为还不到时候。“一台资银行人士说。

他表示，人民币毕竟是受管制的货币，除非经济出现较大的风险导致资本外逃。在央行均希望汇价稳定的前提下，人民币即便下跌，也是＂缓贬＂。

本地时间下午4:50时，离岸人民币 报6.1352，上交易日尾盘约在6.1351，盘中区间在6.1345-6.1376，仅31个点子。

一外资行人士指出，盘中见企业买美元，但力道不足以推动盘势。整体而言市况相当安静，反映出买卖双方对于后市无明确方向感。

中国农业银行总行战略规划部最新发布的研究报告认为，如果下半年外汇占款仍然较少，中国央行很可能会下调存款准备金率一到两次。同时，由于美联储量化宽松(QE)政策退出预期的增强，跨境资本可能呈现流出趋势，人民币不排除阶段性贬值的可能。

中国国家主席习近平近日表示，应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。要始终把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节，推动经济持续健康发展。 (完)

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