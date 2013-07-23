表格：加拿大5月零售销售较前月增长1.9%，创2010年3月以来最大涨幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月23日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大5月零售销售较前月增长1.9%，创2010年3月以来最大涨幅，因新车、食品和饮料等商品销售增长。
11个子行业中，有九个子行业报告销售增长，相当于总销售的94%。以数量计，零售销售亦增长1.9%。
(百分比变动) 5月 5月 4月(修正值) 4月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +1.9 +3.6 +0.2 +0.1
扣除汽车/零部件 +1.2 +1.8 -0.2 -0.3
注：数据经过季节性调整。
分析师平均预计零售销售增长0.4%，扣除汽车/零部的零售销售增长0.3%。(完)
(编译 田建华; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。