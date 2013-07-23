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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 20:40 BJT

表格：加拿大5月零售销售较前月增长1.9%，创2010年3月以来最大涨幅

路透7月23日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大5月零售销售较前月增长1.9%，创2010年3月以来最大涨幅，因新车、食品和饮料等商品销售增长。

11个子行业中，有九个子行业报告销售增长，相当于总销售的94%。以数量计，零售销售亦增长1.9%。

(百分比变动) 5月 5月 4月(修正值) 4月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.9 +3.6 +0.2 +0.1

扣除汽车/零部件 +1.2 +1.8 -0.2 -0.3

注：数据经过季节性调整。

分析师平均预计零售销售增长0.4%，扣除汽车/零部的零售销售增长0.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)
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