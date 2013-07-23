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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 14:18 BJT

日本股市：日经指数连续第二日上涨，受权重股带动

路透东京7月23日 - 日本股市日经指数周二连续第二日上涨，交易商称，软银 和索尼 等高权值股出现投机买盘。

媒体报导指出，钢铁产品价格上扬，使得钢铁类股受益，带动日经指数 上涨0.8%，报14,778.51点，盘初曾跌至14,549.06点。

东证股价指数 涨0.5%至1,222.72点。(完)
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