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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 14:22 BJT

韩国股市：收升创近六周收盘高位，大型股领涨

路透首尔7月23日 - 韩国股市周二触及近六周最高收位，因外资买需不断且三星电子和浦项钢铁等大型股上涨。

最大成份股三星电子 大涨2.7%。

第三大成份股浦项钢铁 涨3.4%，此前有媒体报导，日本新日铁住金 和丰田汽车 已同意调高钢价，令该产业复苏的希望增强。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收高至1,904.15点，为6月13日以来最高收位。(完)
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