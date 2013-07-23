韩国股市：收升创近六周收盘高位，大型股领涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔7月23日 - 韩国股市周二触及近六周最高收位，因外资买需不断且三星电子和浦项钢铁等大型股上涨。
最大成份股三星电子 大涨2.7%。
第三大成份股浦项钢铁 涨3.4%，此前有媒体报导，日本新日铁住金 和丰田汽车 已同意调高钢价，令该产业复苏的希望增强。
韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收高至1,904.15点，为6月13日以来最高收位。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。