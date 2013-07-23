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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 14:23 BJT

澳洲股市：收高，但财报季前的审慎气氛抑制涨幅

路透悉尼7月23日 - 澳洲股市周二收高0.3%，受金融股提振，且强健中国需求提振矿业股，但财报季前的投资人审慎气氛限制了涨幅。

澳股S&P/ASX 200指数 收高15.2点，报5,017.1点。该指数周一上涨0.6%。(完)
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