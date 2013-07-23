中国经济：转型期工业企业将保持良好业绩，大房企利润将高于去年--惠誉

路透北京7月23日 - 评级机构惠誉最新发布的报告称，随着中国政府让全球第二大经济体转型走上正轨，即使目前宏观经济数据偏弱，预期所评的中资工业企业将保持良好业绩。大型房地产和水泥企业的业绩将高于全行业平均水平，在今年所获利润将高于去年。

报告预计，中国经济到2015年年均增长为7%-7.5%。鉴于依赖基础设施建设和房地产项目的增长方式不可持续，新一届政府致力于从2013年起正式启动向消费驱动的增长方式的转型。虽然近期宏观数据较弱，中国金融市场流动性趋紧，但政府目前拒绝出台任何刺激政策，这支持惠誉持有以上观点。

“中国经济转型将是一个长期、缓慢且不平衡的过程，因此短期内投资将继续保持较大规模。国内较充裕的劳动力资源支撑了中国经济到2015年年均增长约为7%或以上的预期。”报告称。

惠誉预期，市场领先的房地产商，包括中国海外发展 ，万科 以及保利地产 将受益于更大规模的旧城改造项目；而大型水泥企业，包括海螺水泥 ，有可能成为行业整合的领导者。

即使较弱的中国经济增长可能在今年下半年影响购房情绪导致住房销售放缓，长期合同销售增长依然受到强大的住房需求的支持。惠誉认为，任何类似的短期负面影响将只是暂时性的，不太可能持续超过三个季度。

中期来看，城镇化进程将从两个方面实质性促进经济转型：对更高附加值产品和服务的更大需求，以及较高污染的重工业产能逐渐退出城市地区，并逐步被新的房地产开发建设项目取代。

“如果宏观经济形势进一步弱化，下半年汽车销量可能会因出台新的购车限制放缓。”报告称。