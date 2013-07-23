台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.53-0.55%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台湾财政部周三将标售273天期国库券，交易员预估，决标贴现率在0.53-0.55%左右。
但若是外商银的资金过剩，也不排除标售结果靠近0.5%的低位。
一位交易员表示，目前一个月美元的资金成本在0.5%附近，且外商较不偏爱半年期以上天期的国库券，因此不排除本次的国库券标售结果靠近0.55%的水位。
财政部将委托央行24日标售财102-8期273天国库券，金额350亿台币，25日交割。
上次财政部于2月初标售273天期国库券，金额200亿台币，利率在0.663%。但随后的364天期国库券仅标在0.629%。
周一时财政部标售91天期国库券，决标贴现率在0.398%。此得标利率仍创下同天期国库券的三年低位，前低为2010年7月发行的91天国库券，得标利率落在0.358%。
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。