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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：风险买家重新入场

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美元兑日圆下跌0.08%，澳元兑美元上涨0.08%，欧元兑美元持平，新西兰元兑美元上涨0.24%

亚股走强，由沪综指空头回补引领；沪综指上涨1.66%，因市场寄望政府会增加投资

美元兑日圆触发停止单，跌至早盘低点99.14日圆，遇到日本投资者的良好买气

澳元兑美元高见0.9286美元，因风险投资者买入且金价持坚，但0.9300美元下方有卖单

即将公布欧元区消费者信心和加拿大零售销售数据(完)

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