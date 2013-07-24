中国经济：一系列激发企业活力的新举措正积极研究准备出台--工信部

路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部新闻发言人朱宏任周三表示，下半年的经济发展面临新机遇，主要表现在：以信息消费为特征的新消费热点正在逐步形成；以化解产能过剩矛盾和大气污染防治为突破口，结构调整、转型升级的步伐正在加快；一系列释放市场内生动力、激发企业活力的新举措正在积极研究准备出台。