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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 10:44 BJT

中国经济：一系列激发企业活力的新举措正积极研究准备出台--工信部

路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部新闻发言人朱宏任周三表示，下半年的经济发展面临新机遇，主要表现在：以信息消费为特征的新消费热点正在逐步形成；以化解产能过剩矛盾和大气污染防治为突破口，结构调整、转型升级的步伐正在加快；一系列释放市场内生动力、激发企业活力的新举措正在积极研究准备出台。

他在工信部新闻发布会上答记者问时表示，中国将信息消费作为拉动经济的下一大消费热点，工信部和发改委正在抓紧研究措施并将尽快出台文件。

上半年，中国微信用户超过4亿户，微信用户拉动移动互联网流量收入同比增长56.8%，电子商务整体市场的规模达到5.4万亿元人民币，增长38.5%；智能手机、智能电视的销量增幅都超过25%。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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