中国经济：一系列激发企业活力的新举措正积极研究准备出台--工信部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部新闻发言人朱宏任周三表示，下半年的经济发展面临新机遇，主要表现在：以信息消费为特征的新消费热点正在逐步形成；以化解产能过剩矛盾和大气污染防治为突破口，结构调整、转型升级的步伐正在加快；一系列释放市场内生动力、激发企业活力的新举措正在积极研究准备出台。
他在工信部新闻发布会上答记者问时表示，中国将信息消费作为拉动经济的下一大消费热点，工信部和发改委正在抓紧研究措施并将尽快出台文件。
上半年，中国微信用户超过4亿户，微信用户拉动移动互联网流量收入同比增长56.8%，电子商务整体市场的规模达到5.4万亿元人民币，增长38.5%；智能手机、智能电视的销量增幅都超过25%。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。