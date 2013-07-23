版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 14:42 BJT

欧洲个股：维旺迪称将出售Maroc权益，作价42亿欧元

路透巴黎7月23日 - 法国媒体电信巨擘维旺迪(威望迪/Vivendi)周二表示，该公司已经与总部位于阿布扎比的Etisalat 协商出售Maroc Telecom 控制股权，价格为现金42亿欧元(55.4亿美元)。

维旺迪表示，该公司希望能够在今年底前完成谈判，而与一摩洛哥投资财团的谈判将同时进行，摩洛哥投资财团也有意进行投资。

这项交易若定案，将会成为维旺迪在执行一年多来策略的首宗大型分拆案，该策略是为降低对资本密集电信业的曝险，更加专注于媒体事业。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐