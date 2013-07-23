中国能源：6月末商业原油库存环比降1.42%，成品油库存环比升2.09%

路透北京7月23日 - 新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周二报导称，因炼厂在设备维修后提升原油加工量，中国6月末的商业原油库存环比下降1.42%，成品油库存则环比上升2.09%。

OGP报导称，在截至6月末的成品油库存中，汽油库存较5月末提升1.45%，柴油库存提升2.77%，煤油库存亦增加1.25%。但报导未提供具体的成品油库存数量。

路透此前根据官方初步数据的计算结果显示，中国6月表观石油需求同比增长近10%，至994万桶/日。今年上半年，中国表观石油需求同比增长3.4%，至982万桶/日。

尽管石油表观需求同比增长近10%，环比增长近5%，但分析师预计今年原油消费将与去年大致持平。(完)