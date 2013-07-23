中国能源：6月末商业原油库存环比降1.42%，成品油库存环比升2.09%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月23日 - 新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周二报导称，因炼厂在设备维修后提升原油加工量，中国6月末的商业原油库存环比下降1.42%，成品油库存则环比上升2.09%。
OGP报导称，在截至6月末的成品油库存中，汽油库存较5月末提升1.45%，柴油库存提升2.77%，煤油库存亦增加1.25%。但报导未提供具体的成品油库存数量。
路透此前根据官方初步数据的计算结果显示，中国6月表观石油需求同比增长近10%，至994万桶/日。今年上半年，中国表观石油需求同比增长3.4%，至982万桶/日。
尽管石油表观需求同比增长近10%，环比增长近5%，但分析师预计今年原油消费将与去年大致持平。(完)
(编译 李文科; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。