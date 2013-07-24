重温稿-台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.53-0.55%

路透台北7月23日 - 台湾财政部周三将标售273天期国库券，交易员预估，决标贴现率在0.53-0.55%左右。

但若是外商银的资金过剩，也不排除标售结果靠近0.5%的低位。

一位交易员表示，目前一个月美元的资金成本在0.5%附近，且外商较不偏爱半年期以上天期的国库券，因此不排除本次的国库券标售结果靠近0.55%的水位。

财政部将委托央行24日标售财102-8期273天国库券，金额350亿台币，25日交割。

上次财政部于2月初标售273天期国库券，金额200亿台币，利率在0.663%。但随后的364天期国库券仅标在0.629%。

周一时财政部标售91天期国库券，决标贴现率在0.398%。此得标利率仍创下同天期国库券的三年低位，前低为2010年7月发行的91天国库券，得标利率落在0.358%。

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01