土耳其金融：央行今日料调高隔夜放款利率，关注会否暗示进一步紧缩

路透伊斯坦堡7月23日 - 土耳其央行周二料上调一项主要利率以支撑本币里拉；投资者将聚焦央行会否暗示进一步收紧货币来证实其独立性。

土耳其总理埃尔多安长期以来支持低利率，因担心在选举前经济出现放缓；不过央行已砸下相当于66亿美元的储备，试图拉抬里拉，但这样的政策不可能无止境持续。

分析师预期央行现在将转变策略，调高隔夜放款利率，以防止里拉遭到挤兑。围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)购债计划的不确定性，及上月发生针对埃尔多安政府的抗议示威，已严重削弱里拉。

分析师称，央行对利率前景表达什么基调，将比预料的升息有多大幅度更加重要。

“如果央行为进一步升息留下伏笔，那么影响将大过升息本身。”Garanti证券策略师Tufan Comert预期隔夜放款利率将调升100个基点。

上周印度加入巴西和印尼的行列，调高部分利率，试图阻止本币的挫跌。

路透调查中，17名分析师均预计央行将上调隔夜放款利率，升幅预估介于50-150个基点；但分析师预期央行将维持政策利率和隔夜借款利率不变。