土耳其金融：央行今日料调高隔夜放款利率，关注会否暗示进一步紧缩

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伊斯坦堡7月23日 - 土耳其央行周二料上调一项主要利率以支撑本币里拉；投资者将聚焦央行会否暗示进一步收紧货币来证实其独立性。
土耳其总理埃尔多安长期以来支持低利率，因担心在选举前经济出现放缓；不过央行已砸下相当于66亿美元的储备，试图拉抬里拉，但这样的政策不可能无止境持续。
分析师预期央行现在将转变策略，调高隔夜放款利率，以防止里拉遭到挤兑。围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)购债计划的不确定性，及上月发生针对埃尔多安政府的抗议示威，已严重削弱里拉。
分析师称，央行对利率前景表达什么基调，将比预料的升息有多大幅度更加重要。
“如果央行为进一步升息留下伏笔，那么影响将大过升息本身。”Garanti证券策略师Tufan Comert预期隔夜放款利率将调升100个基点。
上周印度加入巴西和印尼的行列，调高部分利率，试图阻止本币的挫跌。
路透调查中，17名分析师均预计央行将上调隔夜放款利率，升幅预估介于50-150个基点；但分析师预期央行将维持政策利率和隔夜借款利率不变。
土耳其央行在一个月前的上次会议时维持主要政策利率--一周附买回利率(回购利率)于4.50%，借款利率于3.5%，放款利率于6.5%。(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。