《中国债券市场每日交易备忘》--7月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币五年期固息续发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.63% 中粮集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和招商银行主承 中国北车 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招行主承 五矿股份20亿元八个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 中信证券 50亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行和农业银行等主承 江苏建工集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承 东莞市公路桥梁开发建设6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和中国银行主承 红豆集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承 湘电集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国家开发银行70亿元三年期固息增发债130228，参考收益率4.0810% 国家开发银行60亿元五年期固息增发债130229，参考收益率4.1691% 国家开发银行70亿元七年期固息增发债130230，参考收益率4.2550% 国家开发银行70亿元10年期固息增发债130231，参考收益率4.3565% 中国铁建 30亿元九个月期超短融011339001，票面利率4.40% 鞍钢集团20亿元九个月期超短融011341001，票面利率4.99% 华通路桥集团4亿元一年期短融041365009，票面利率7.30% 天生桥一级水电开发9亿元一年期短融041354044，票面利率5.40% 金隅股份 10亿元一年期短融041355029，票面利率5.20% 中国建筑第七工程局5亿元一年期短融041353047，票面利率5.08% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行180亿元五年期固息债130312，票面利率4.00% 东方证券24亿元三个月期短融1390056，票面利率4.90% 华电国际 30亿元九个月期超短融 中国黄金集团20亿元九个月期超短融 攀钢集团45亿元一年期短融 东方证券24亿元三个月期短融 福耀玻璃 6亿元一年期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 东北证券 15亿元三个月期短融 华能澜沧江水电20亿元一年期短融 江苏江南商贸3亿元一年期短融 南通产业控股10亿元一年期短融 三花控股集团6亿元一年期短融 三花控股集团5亿元三年期中期票据 国家电网100亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中信建投证券16亿元三个月期短融1390030到期兑付，票面利率3.90% 国家开发银行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债070214付息，基本利差0.89% 伊春城投8亿元七年期固息债1280213付息，票面利率7.35% 杨凌示范区中小企业0.81亿元三年期集合票据1283022付息，票面利率5.35% 财政部代发231亿元三年期固息地方债129105付息，票面利率2.74% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --以资产计中国第六大银行--招商银行 周二公告称，其A股配股申请已获中国证监会核准 ，此次计划向原股东配售30.74亿股A股。 今日公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 丁淑琴)