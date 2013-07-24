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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国财政部300亿元人民币五年期固息续发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.63%
  中粮集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和招商银行主承 
  中国北车 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招行主承   
  五矿股份20亿元八个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承      
  中信证券 50亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行和农业银行等主承
  江苏建工集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承
  东莞市公路桥梁开发建设6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和中国银行主承
  红豆集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承
  湘电集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
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  二、新债上市：  
    
  国家开发银行70亿元三年期固息增发债130228，参考收益率4.0810%  
  国家开发银行60亿元五年期固息增发债130229，参考收益率4.1691% 
  国家开发银行70亿元七年期固息增发债130230，参考收益率4.2550%   
  国家开发银行70亿元10年期固息增发债130231，参考收益率4.3565%  
  中国铁建  30亿元九个月期超短融011339001，票面利率4.40%
  鞍钢集团20亿元九个月期超短融011341001，票面利率4.99%
  华通路桥集团4亿元一年期短融041365009，票面利率7.30%
  天生桥一级水电开发9亿元一年期短融041354044，票面利率5.40%
  金隅股份  10亿元一年期短融041355029，票面利率5.20%
  中国建筑第七工程局5亿元一年期短融041353047，票面利率5.08%
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  三、缴款：
  
  进出口银行180亿元五年期固息债130312，票面利率4.00%
  东方证券24亿元三个月期短融1390056，票面利率4.90%     
  华电国际 30亿元九个月期超短融  
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融
  攀钢集团45亿元一年期短融
  东方证券24亿元三个月期短融
  福耀玻璃 6亿元一年期短融
  广发证券 30亿元三个月期短融
  东北证券 15亿元三个月期短融
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融
  江苏江南商贸3亿元一年期短融
  南通产业控股10亿元一年期短融
  三花控股集团6亿元一年期短融
  三花控股集团5亿元三年期中期票据
  国家电网100亿元三年期中票
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  四、还本付息：
      
  中信建投证券16亿元三个月期短融1390030到期兑付，票面利率3.90%
  国家开发银行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债070214付息，基本利差0.89%
  伊春城投8亿元七年期固息债1280213付息，票面利率7.35%
  杨凌示范区中小企业0.81亿元三年期集合票据1283022付息，票面利率5.35%
  财政部代发231亿元三年期固息地方债129105付息，票面利率2.74%   
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --以资产计中国第六大银行--招商银行  周二公告称，其A股配股申请已获中国证监会核准
，此次计划向原股东配售30.74亿股A股。 
 

        
    今日公布7月汇丰制造业PMI初值                           (6月为48.3)
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 边竞/康熙泽; 审校 丁淑琴)
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