路透调查：韩国第二季GDP料较前季成长0.8%，增幅持平于前季

* 路透调查：韩国第二季GDP较上季成长0.8%，较上年同期增加2.0%

* 继第一季经济成长幅度创两年最大后，第二季增幅持稳

* 数据将于7月24日2300GMT时公布

路透首尔7月23日 - 路透调查显示，韩国4-6月经济较上季增幅可望勉力持稳在前一季创下的两年高位，部分受惠于刺激举措。

路透调查23位分析师的预估中值为，韩国4-6月经季节调整的国内生产总值(GDP)料较上季成长0.8%，增幅持平于1-3月。

分析师对第二季较上年同期的预估中值增幅为2.0%，这将是一年来最大年增幅， 第一季时则为成长1.5%。(完)