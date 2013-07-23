中国债市：利率互换冲高回落，资金价格小涨稳定市场情绪

路透北京7月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二早盘一度冲高，不过此后开盘的货币市场隔夜至21天期回购利率水平与上日相差较小，一定程度稳定了市场情绪，IRS受此带动出现回落。

交易员表示，从技术面分析近期IRS已经积累了一定涨幅，所以未来上升动力可能有限，不过资金情况仍是重要扰动因素，所以后市还待观察流动性变化。

“早晨的时候涨了一些，那是因为回购利率还没出来，大家感觉资金紧，不过后来(回购)利率出来(IRS)就下来了，基本跟昨天一样。”上海一银行交易员称。

在大行上缴分红以及财税缴款等因素的影响下，中国银行间资金面周二更显紧张。不过市场价格的变化并未同步反映资金的紧张程度，隔夜至21天期回购利率开盘价都与上日均价相近，这或表明央行稳定货币市场利率的意图未变。

广发银行发布最新银行间市场周报预期，本周IRS短端受到资金面略微放松的影响，小幅回落。放开贷款管制的措施对IRS的情绪影响相比债券会更大一些，所以长端可能会有小幅上行的冲动，但幅度不大。

“下周如果fixing回落带动短端回落，那么可以趁机支付短端固定利率，如repo 1y。长端仍然可以选择继续支付固定利率。”该机构建议。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 4.1000/4.2000 4.0725/4.1663 4.0825/4.1775 4.1300/4.2250 4.1290/4.3950

周一 4.0160/4.1180 3.9930/4.0760 4.0020/4.0900 4.0580/4.1480 4.0813/4.3038

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变化 +0.0840/+0.0820 +0.0795/+0.0903 +0.0805/+0.0875 +0.0720/+0.0770 +0.0477/+0.0912

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。