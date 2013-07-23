银行观点：中国央行下半年或下调存款准备金率--农行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月23日 - 中国农业银行总行战略规划部最新发布的研究报告认为，如果下半年外汇占款仍然较少，中国央行很可能会下调存款准备金率一到两次。同时，由于美联储量化宽松(QE)政策退出预期的增强，跨境资本可能呈现流出趋势，人民币不排除阶段性贬值的可能。
报告表示，人民币对美元 汇率波幅有望进一步扩大。预计会进一步完善人民币汇率形成机制，扩大人民币即期汇率波幅；人民币资本项目可兑换的进程可能提速。
“下半年，在美联储QE退出预期的影响下，外汇占款可能回落，市场流动性将处于略为偏紧状态。预计人民银行会主要通过回购和短期流动性调节工具（SLO）、常备借贷便利（SLF）等创新工具组合，适时调节市场体系流动性。”报告称。
报告表示，虽然当前中国经济增长疲软，且制造业企业面临的实际利率偏高，但基准利率下调的可能性仍然较小。因主要经济指标仍处于年度预期的合理区间，而降息并不能真正帮助制造业企业摆脱困境。产能过剩是中国部分制造业企业当前面临的主要问题，降息不仅不能帮助企业摆脱困境，反而可能带来更大的产能过剩。同时，房地产价格高涨掣肘货币政策放松空间。
而利率市场化改革进程可能进一步加快。负债产品市场化定价范围将逐步扩大，同业大额可转让定期存款（CD）有望推出，同时简化存贷款基准利率期限档次。
中国人民银行上周五宣布，进一步推进利率市场化改革，自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。不过，为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。
报告预计下半年召开的三中全会将会通过降低流转税，增加财产税来推进税收体制改革。营业税改增值税试点的区域范围和行业领域会进一步扩大，房产税的试点范围有望进一步扩大，而资源税税率和排污费会继续提高。
为了促进产业转型和升级，报告预计国家将会坚持有扶有控、有保有压原则，加大经济结构调整力度。将进一步发展信息消费，实施“宽带中国”战略，加快网络、通信基础设施建设和升级，推进金融IC卡在公共服务领域应用，丰富信息产品和信息消费内容。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。