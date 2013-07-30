路透专访:环保手段或撬动中国钢铁产业升级，然下半年粗钢产量尚难锐减--专家

* 环保政策应尽早出手，撬动钢铁产业升级

* 但中国下半年粗钢产量难锐减，全年料达7.8亿吨

* 钢材消费接近峰值，钢铁已严重过剩

* 要严控增量，优化存量，严格控制产量

作者 李文科

路透北京7月30日 - 中国“环保风暴”风雨欲来，治理产能过剩亦步入实质性阶段，位居高能耗、高污染前列且全面亏损的中国钢铁业被推到风口浪尖。

中国冶金工业规划研究院院长李新创在接受路透专访时称，更为严格的环保政策或将成为撬动钢铁行业化解产能过剩、淘汰落后产能并促进产业升级的利器，但其效果取决于政府的决心和执行力，毕竟到目前为止，中国钢铁业环保治理和产能过剩尚未有实质性进展。

中国新一届领导层强调“底线思维”，并容忍GDP增速放缓来换取改革空间，给业界以丰富想象，但现实并不乐观。李新创指出，考虑到地方政府仍有追求GDP（国内生产总值）的“惯性”思维，中国今年的粗钢产量预计仍将达创纪录的7.8亿吨左右，下半年的产量水平不会明显低于上半年。

“从钢铁行业而言，即使从目前开始严控防治，要想完成钢铁业十二五的节能减排目标已非常困难，...环保和产能过剩的治理都将是一个漫长的过程。”他指出。

在他看来，仅靠环保一个措施不能解决钢铁行业的所有问题，但环保是最紧迫的问题，也需要一个漫长的过程，而且不仅是钢铁行业，所有的项目都要服从环境建设。

李新创并认为，钢铁行业已经到了全面严重过剩的局面，结构过剩尤为突出，区域过剩尤为严重，如果不采取行动，五年都难以走出钢铁行业的寒冬。

数据显示，1-6月中国累计生产粗钢3.9亿吨，同比增长7.4%，增速较去年同期提高5.6个百分点。前6个月粗钢日均产量215.4万吨，相当于年产粗钢7.86亿吨水平。钢材价格则继续回落，6月份，国内市场钢材价格综合指数平均为99.15，比上月回落4.45点，同比下降16.72点。

国内媒体亦透露，纳入中钢协统计范围内的大中型钢铁企业1-6月份累计实现利润22.67亿元人民币，同比增2.69%。其中6月钢铁业再度出现全行业亏损，纳入钢协统计范围的大中型钢铁企业亏损达6.99亿元。而1-6月份纳入钢协统计大中型钢铁企业利润率只有0.13%，6月份降至-0.23%。

**环保抓手“四两拨千斤”**

由于产能过剩和落后产能淘汰缓慢，钢铁企业污染物排放多年得不到有效控制。据统计，2010年钢铁工业二氧化硫、氮氧化物、烟尘和粉尘的排放量分别占工业排放量的9.5%、6.3%、9.3%和20.7%。

今年初以来，中国发生大范围持续雾霾天气，受影响面积约占国土面积的1/4，受影响人口约6亿人。

李新创认为，环保是撬动中国钢铁业化解产能过剩，淘汰落后产能以及进行产业升级的关键“抓手”，且对所有产能过剩行业都是如此，因此必须有更为严格的淘汰落后的政策，并对污染排放实行区域总量控制，通过环保手段实现整个产业升级。

“我们一定不能小看环保这个手段，而且环保不执行，导致行业的不公平竞争，...是劣币驱逐良币的过程。”他指出。

他解释称，按照钢铁行业来看，环保较好企业的吨钢环保成本在120-150元人民币，但有些基本没环保的钢企，其吨钢环保成本不过20-50元，有的甚至是零，这造成实际上的不公平竞争，造成产业难以升级。

实际上中国的环保立法早就有，但执法不严、有法不依的情况普遍存在，造成日益严峻的空气污染、水资源污染、土地污染等环境问题。

李新创认为，就钢铁行业而言，应该以环保标准作为淘汰落后最严格的执行标准，并进行区域总量控制，而首要就是对所有企业进行环保改造。

“没有前途的不用改造，直接淘汰，通过环保成本让能耗高污染高的企业难以生存，还给钢铁企业公平竞争的环境。”他称。

他并呼吁，中国政府必须要尽快行动起来，把环保放到最重要的位置，而钢铁业作为高污染的行业，则要制定更严格的环保标准，并严格执行。

工信部最新报告称，下一步将把化解产能过剩矛盾作为钢铁工业结构调整的工作重点，配合制定和实施《化解产能过剩矛盾总体方案》及有关综合性的政策措施。

中国钢企可能成为中国政府大气污染治理的下一个目标。中国环保部污染排放总量控制司司长刘炳江称，钢铁行业将成为继电力行业后环保部“十二五”期间整治的重点，最近环保部正在酝酿更为严格的整治方案，其中对于环保问责制将更加清晰，从环保事故发生后进行的事后问责转向对整个环保过程进行“问责”。

**中国钢材消费接近峰值**

中国自2011年四季度起，钢铁主业几乎陷入全面亏损境地，李新创认为，中国钢铁业目前产能利用率不足八成，而且还有在建能力，且中国的需求已接近峰值区域，钢铁业已进入全面严重过剩的境地。

“目前看，中国钢企全面亏损，主业效益大幅下滑，可能是钢铁业产能严重过剩的标志。”他称。

他并强调，中国钢铁业的全面亏损已经延续两年半，这是个大问题，由于钢铁是资金密集型企业，长此以往将会造成系统性的风险，包括资金链断裂风险以及就业问题，还可能引发社会问题等风险。

而对中国钢材的消费也要有一个客观的认识。尽管中国经济增速是从过去的10%左右下降到7-8%，而这仍然是一个非常高的增速，中国经济增长仍有很大的潜力，来自于庞大的市场，区域发展不均衡以及城镇化等。与此相匹配，中国钢材消费仍会有所增长，但增速将会下滑，中国钢材消费已经进入峰值区域。

实际上，相对于当前的GDP增速而言，中国目前的钢材消费并不差，上半年钢材增速显示中国年产粗钢达到7.85亿吨水平，同比增长8%，仍高于上半年GDP增速。

但从工业发展阶段而言，目前的钢材消费已到了接近峰值区域，中国钢铁业如果再简单扩大规模的话，过剩问题将会越来越严重。因此，李新创认为，控制产量将是非常现实的举措，也是扭亏的重要举措。

他认为，要严控新增增量，优化存量，严格控制产量，通过三个层次提升钢铁业的产业竞争力，优化结构调整。