企业并购：荷兰KPN将子公司E-Plus卖给西班牙电信旗下德国分支

* KPN出售旗下部门将取得50亿欧元现金

* 同时将取得合并后公司的17.6%股权

* 加计股权，交易总金额为81亿欧元

* 第二季不含一次性项目的核心获利11亿欧元，预估为9.91亿欧元

路透布鲁塞尔7月23日 - 荷兰电信集团KPN 将把德国事业E-Plus卖给德国竞争对手Telefonica Deutschland ，价格为50亿欧元(66亿美元)现金及合并后公司的17.6%股权。

KPN表示，这项交易将产生约50-55亿欧元协同效益(综效)，尚待监管机构及股东批准。

KPN在德国约有2,400万用户，而该公司在德国经一次性项目调整的第二季核心利润则是下滑30%，因降价以吸引新客户。

E-Plus及西班牙电信(Telefonica)旗下的O2 Deutschland在德国这个欧洲最大移动通讯服务市场争抢老三的地位，同时面临较大对手沃达丰(Vodafone) 及德国电讯 的艰苦竞争。

KPN表示，将多数现金收入将用于改善财务体质，并将会在2014年恢复派发股息。

KPN指出，若加计Telefonica Deutschland的17.6%股权，这起交易对E-Plus的整体估值为81亿欧元。