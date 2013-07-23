企业并购：荷兰KPN将子公司E-Plus卖给西班牙电信旗下德国分支

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* KPN出售旗下部门将取得50亿欧元现金
* 同时将取得合并后公司的17.6%股权
* 加计股权，交易总金额为81亿欧元
* 第二季不含一次性项目的核心获利11亿欧元，预估为9.91亿欧元
路透布鲁塞尔7月23日 - 荷兰电信集团KPN 将把德国事业E-Plus卖给德国竞争对手Telefonica Deutschland ，价格为50亿欧元(66亿美元)现金及合并后公司的17.6%股权。
KPN表示，这项交易将产生约50-55亿欧元协同效益(综效)，尚待监管机构及股东批准。
KPN在德国约有2,400万用户，而该公司在德国经一次性项目调整的第二季核心利润则是下滑30%，因降价以吸引新客户。
E-Plus及西班牙电信(Telefonica)旗下的O2 Deutschland在德国这个欧洲最大移动通讯服务市场争抢老三的地位，同时面临较大对手沃达丰(Vodafone) 及德国电讯 的艰苦竞争。
KPN表示，将多数现金收入将用于改善财务体质，并将会在2014年恢复派发股息。
KPN指出，若加计Telefonica Deutschland的17.6%股权，这起交易对E-Plus的整体估值为81亿欧元。
KPN集团经一次性项目调整的核心利润在第二季下滑11%至10.8亿欧元，高于路透调查10位分析师预估的9.91亿欧元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。