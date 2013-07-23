欧股业绩：瑞士表商斯沃琪对下半年有信心,上半年业绩胜预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透7月23日 - 全球最大的制表商瑞士斯沃琪(Swatch)表示，公司对下半年业绩有信心，此前其宣布的上半年净利增幅高于预期，未受到中国送礼需求下滑的影响。
斯沃琪上半年净利增长6.1%至7.68亿瑞郎(8.212亿美元)，超越路透调查预估的7.28亿瑞郎。同期总销售额增长8.7%至41.81亿瑞郎，稍高于预期。
上半年瑞士制表出口到中国呈现双位数百分比下滑，严重冲击表商业务。1-6月瑞士出口的手表约有四分之一卖到中国。
斯沃琪营业利润率从上年同期的24.5%降至22.7%，主要受到以10亿美元收购珠宝商Harry Winston产生了整合成本，以及营销支出加大。
斯沃琪股价已自5月纪录高位602瑞郎下跌约12%，主要因为公司执行长Nick Hayek预告上半年业绩会低迷。竞争对手Richemont 股价也在5月触及高点，迄今跌幅仅为5%。(完) (编译 王洋; 审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。