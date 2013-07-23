欧股业绩：瑞士表商斯沃琪对下半年有信心,上半年业绩胜预期

路透7月23日 - 全球最大的制表商瑞士斯沃琪(Swatch)表示，公司对下半年业绩有信心，此前其宣布的上半年净利增幅高于预期，未受到中国送礼需求下滑的影响。

斯沃琪上半年净利增长6.1%至7.68亿瑞郎(8.212亿美元)，超越路透调查预估的7.28亿瑞郎。同期总销售额增长8.7%至41.81亿瑞郎，稍高于预期。

上半年瑞士制表出口到中国呈现双位数百分比下滑，严重冲击表商业务。1-6月瑞士出口的手表约有四分之一卖到中国。

斯沃琪营业利润率从上年同期的24.5%降至22.7%，主要受到以10亿美元收购珠宝商Harry Winston产生了整合成本，以及营销支出加大。

斯沃琪股价已自5月纪录高位602瑞郎下跌约12%，主要因为公司执行长Nick Hayek预告上半年业绩会低迷。竞争对手Richemont 股价也在5月触及高点，迄今跌幅仅为5%。(完) (编译 王洋; 审校 沈以文)