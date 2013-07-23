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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 15:09 BJT

《汇市简讯》东京尾盘美元兑日圆狭幅波动

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* 东京午盘美元兑日圆在99.50-90狭幅波动，99.60-70有卖单

* 99.70和100.00日圆上方挂有少量止损单

* 日本投资者在99.00日圆上方仍有坚实买盘，下方有止损单

* 东京盘美元走势偏升，但日圆多仓充裕，美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减购债规模的预期略减

* 金价与亚洲股市上涨，有利于美元以外的主要货币(完)

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