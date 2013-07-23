版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 15:12 BJT

台湾债市：国库在20年券截标方式令市场错愕，后市走势多空不明

路透台北7月23日 - 台湾债市殖利率周二收低，反映中午20年公债102/8的标售结果。惟市场交易量相当
稀疏，盘面主流的五年券102/2成交值仅20亿台币，显示市场对财政部选择截标102/8的方式，不予认同。
    
    交易商表示，102/8的实际发行额仅120.014亿台币，较预计发行的300亿台币，不足额发行比例高达60%，
较5月中30年增额券102/5R的不足额比例17%，明显高出不少。虽然国库是基于成本考量选择截标，但此举却让
市场缺乏方向感，也让下周二30年券的标售，更增添不确定性。
    
    “开完标后，我呆坐10分钟，不知道该做多，还是做空。”一位外商银行交易员说。
    
    另一票券商交易员则表示，过去财政部截标的方式，是当他们发现，若买盘下标利率高于发行前交易区间
太多时，会在此区间之上来截标。但这次却是截在发行间交易的区间内，此举让交易商无法解读国库的底限何
在。
    
    “财政部简直是黑箱作业，若是打着为国库省钱的旗号办事，债市就被玩死了。”他说。
    
    台湾央行今日中午标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再
度不足额发行。台湾财政部表示，发行额度不足的部分，将以借款等方式进行融资。今年公债发行计画仍照公
告明细进行，不会改变。 
    
    财政部国库署副署长陈雪香对路透表示，这次截标，是因为买盘的下标利率，与财政部利率小组提供的参
考利率，以及发行前交易的利率区间等参考资料出现落差，所以才会不足额发行。 
         
    交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.04-1.07%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.43-1.47%。
    
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -1.98     1.0402   1.0360-1.0660      20.0
     10     102/6                     -4.05     1.4320   1.4320-1.4550       1.0
     20     102/8                     -6.48     2.0952   2.0878-2.1380       3.5
   
    交易商认为，由于20年102/8最终的标售结果，不但没有厘清市场的不确定性，反而因为没有人可以猜测
到国库的想法，将让下周二将标售的30年券102/9，可能会维持发行前交易零成交的纪录，一直到标售为止。
    
    “一般来说，30年与20年券的利差是10基点，但你觉得有哪一家买盘会用2.20%下标?”一外商银行交易员
说。
    
    她认为，也许下周30年券就直接流标了。    

       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4320
          5       102/2                       1.0402
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐