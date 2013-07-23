台湾债市：国库在20年券截标方式令市场错愕，后市走势多空不明

路透台北7月23日 - 台湾债市殖利率周二收低，反映中午20年公债102/8的标售结果。惟市场交易量相当 稀疏，盘面主流的五年券102/2成交值仅20亿台币，显示市场对财政部选择截标102/8的方式，不予认同。 交易商表示，102/8的实际发行额仅120.014亿台币，较预计发行的300亿台币，不足额发行比例高达60%， 较5月中30年增额券102/5R的不足额比例17%，明显高出不少。虽然国库是基于成本考量选择截标，但此举却让 市场缺乏方向感，也让下周二30年券的标售，更增添不确定性。 “开完标后，我呆坐10分钟，不知道该做多，还是做空。”一位外商银行交易员说。 另一票券商交易员则表示，过去财政部截标的方式，是当他们发现，若买盘下标利率高于发行前交易区间 太多时，会在此区间之上来截标。但这次却是截在发行间交易的区间内，此举让交易商无法解读国库的底限何 在。 “财政部简直是黑箱作业，若是打着为国库省钱的旗号办事，债市就被玩死了。”他说。 台湾央行今日中午标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再 度不足额发行。台湾财政部表示，发行额度不足的部分，将以借款等方式进行融资。今年公债发行计画仍照公 告明细进行，不会改变。 财政部国库署副署长陈雪香对路透表示，这次截标，是因为买盘的下标利率，与财政部利率小组提供的参 考利率，以及发行前交易的利率区间等参考资料出现落差，所以才会不足额发行。 交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.04-1.07%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.43-1.47%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.98 1.0402 1.0360-1.0660 20.0 10 102/6 -4.05 1.4320 1.4320-1.4550 1.0 20 102/8 -6.48 2.0952 2.0878-2.1380 3.5 交易商认为，由于20年102/8最终的标售结果，不但没有厘清市场的不确定性，反而因为没有人可以猜测 到国库的想法，将让下周二将标售的30年券102/9，可能会维持发行前交易零成交的纪录，一直到标售为止。 “一般来说，30年与20年券的利差是10基点，但你觉得有哪一家买盘会用2.20%下标?”一外商银行交易员 说。 她认为，也许下周30年券就直接流标了。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4320 5 102/2 1.0402 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)