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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 15:10 BJT

《汇市简讯》欧元/美元轧仓走势持续

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* 欧元/美元在1.3200美元上方攻势受阻，因投机客持续逢高出脱

* 投机客停止单协助欧元周一升至美联储主席贝南克谈话后的高位

* 欧元区二线国家公债收益率下滑，以及欧元技术面偏多，均支撑走势

* 美国利率较高及美国基本面较佳，对欧元造成压力(完)

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