版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 15:25 BJT

东京汇市：美元小跌，澳元持稳等待澳洲通胀数据公布

纽约      当日     今年来    2012年
                                 最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                             
 欧元/美元                         1.3200    1.3183     +0.13     +0.05    1.3194
 美元/日圆                          99.35     99.64     -0.29    +14.54     86.74
 欧元/日圆                         131.17    131.36     -0.14    +14.60    114.46
 美元/瑞郎                         0.9352    0.9362     -0.11     +2.15    0.9155
 英镑/美元                         1.5378    1.5359     +0.12     -5.37    1.6251
 美元/加元                         1.0318    1.0334     -0.15     +4.00    0.9921
 澳元/美元                         0.9278    0.9249     +0.31    -10.73    1.0393
 新西兰元/美元                     0.8007    0.7966     +0.51     -3.33    0.8283
 澳元/日圆                         92.190    92.160     +0.03     +2.29    90.130
 新西兰元/日圆                     79.550    79.370     +0.23    -43.51   140.820
 英镑/日圆                         152.78    153.04     -0.17     +8.49    140.82
 澳元/新西兰元                     1.1579    1.1600     -0.18     -7.66    1.2540
                                                                                 
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    

 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐