中国企业：金融搜索平台融360完成B轮3,000万美元融资,红杉资本参投

去年3月，融360完成首轮700万美元的A轮融资。了解情况的消息人士透露，本轮融资中，除凯鹏华盈（KPCB）、清科集团及光速安振中国创投三家参与首轮融资的投资者，还有红杉资本等新加入的投资机构。

上线仅一年多的融360，主要业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，目前覆盖32个城市，与中国近千家金融机构合作，每月其用户线上申请贷款额为逾百亿元人民币。公司计划今年将覆盖城市增加到60个，涵盖其目标客户比例由目前的50%提高至80%。