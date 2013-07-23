中国企业：金融搜索平台融360完成B轮3,000万美元融资,红杉资本参投

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 据接近公司的消息人士周二指出,金融垂直搜索平台--融360近日完成B轮3,000万美元融资，红杉资本等投资机构参与此轮投资。
去年3月，融360完成首轮700万美元的A轮融资。了解情况的消息人士透露，本轮融资中，除凯鹏华盈（KPCB）、清科集团及光速安振中国创投三家参与首轮融资的投资者，还有红杉资本等新加入的投资机构。
该人士未透露上述各家投资者参投的金额。
上线仅一年多的融360，主要业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，目前覆盖32个城市，与中国近千家金融机构合作，每月其用户线上申请贷款额为逾百亿元人民币。公司计划今年将覆盖城市增加到60个，涵盖其目标客户比例由目前的50%提高至80%。
目前其合作银行已包括工商银行 等五大国有银行，以及浦发银行 、招商银行 等几乎所有全国性股份制商业银行以及部分外资银行。
互联网金融正日益成为金融领域的黑马，金融垂直搜索则是互联网金融领域中受高度关注的一种模式，未来有望成为银行主要的销售渠道。至于中国利率市场化的进程，对于融360这类互联网金融模式来说，在金融产品更丰富、利差加大的情况下，预计会增加网民搜索金融产品的意愿。
中国人民银行上周五晚间宣布，决定进一步推进利率市场化改革，将自上周六起全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，取消票据贴现利率管制，对农村信用社贷款利率不再设立上限。（完） (发稿 林琦; 审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。