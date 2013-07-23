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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 15:21 BJT

韩国债市：公债价格小跌，受股市涨势影响

路透首尔7月23日 - 韩国公债周二遭遇压力，因受韩国股市走强影响，外资卖超公债期货，多数投资人则等待周四公布的韩国第二季国内生产总值(GDP)数据。

指标10年期公债收益率 持平报3.41%，9月三年期公债期货 收跌0.06点，至105.71。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.71 105.77

10年期公债收益率 3.41% 3.41%

五年期公债收益率 3.12% 3.10%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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