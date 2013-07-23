欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元走稳，二季度企业财报将密集出炉

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
瑞郎走势持续与欧元亦步亦趋，自瑞士央行在将近两年前设定瑞郎兑欧元汇价上限1.20以来就是如此。
“本周可能相当清淡，美国没有真正值得关注的数据，预计削减宽松政策方面也不会有消息，”德国商业银行外汇分析师You-Na Park表示。
“我们预计未来几天欧元/美元将持续横盘整理。”
不过，交易商或将密切关注本周稍晚的美国新屋销售和一周初请失业金数据，以寻求美国经济复苏进展的线索。
瑞郎兑美元较纽约收盘变动不大，0710GMT时报0.9360。
瑞郎兑欧元持稳于1.2347。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/王翔琼; 审校 隋芬/于春红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。