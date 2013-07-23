欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元走稳，二季度企业财报将密集出炉

瑞郎走势持续与欧元亦步亦趋，自瑞士央行在将近两年前设定瑞郎兑欧元汇价上限1.20以来就是如此。

“本周可能相当清淡，美国没有真正值得关注的数据，预计削减宽松政策方面也不会有消息，”德国商业银行外汇分析师You-Na Park表示。

“我们预计未来几天欧元/美元将持续横盘整理。”

不过，交易商或将密切关注本周稍晚的美国新屋销售和一周初请失业金数据，以寻求美国经济复苏进展的线索。

瑞郎兑美元较纽约收盘变动不大，0710GMT时报0.9360。

瑞郎兑欧元持稳于1.2347。(完)

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